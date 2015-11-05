Home Scienza e tecnologia Facebook Sperimenta Teletrasporto Virtuale: Team Oculus al Lavoro

di Redazione 05/11/2015

Facebook ha intenzione di sbalordire i suoi utenti e il mondo intero con il teletrasporto virtuale. Pare che diversi ricercatori dell'equipe Oculus stiano già lavorando alla sensazionale tecnologia che permetterà a una persona di credere di trovarsi in un luogo diverso da quello in cui si trova realmente Mike Schroepfer, Chief Tecnology Officer del colosso di Menlo Park, ha reso noto che Facebook sta lavorando a una tecnologia straordinaria di teletrasporto virtuale. Impegnati nel progetto sarebbero diversi esperti del team Oculus. Facebook stupirà il mondo intero, dunque, entro 10 anni con un sistema che ci farà sembrare di stare in un altro posto . Facebook non ha mai nascosto la sua volontà di realizzare una tecnologia di teletrasporto virtuale. Lo stesso Schroepfer, nel corso del Dublin Web Summit, evento che si è svolto a Dublino, ha sottolineato che l'intento dell'azienda è realizzare un teletrasporto , aggiungendo: "Facebook vuole costruire un dispositivo che permette di essere ovunque tu voglia, con chiunque, indipendentemente dai confini geografici". La sperimentazione del teletrasporto è già in atto. Gli uomini del team Facebook sono al lavoro per introdurre al più presto l'avveniristica tecnologia che farà credere ai sensi dell'utente di trovarsi in un luogo differente da quello in cui si trova. Sensazionale, no? Certo, i fan dei film di fantascienza non devono credere che la tecnologia che introdurrà Facebook sarà come quella presente in Star Trek; il teletrasporto, infatti, sarà solo virtuale. E' probabile che gli utenti indosseranno un casco di realtà virtuale analogo a Rift di Oculus. Facebook, a quanto pare, non starebbe lavorando solo sul teletrasporto virtuale ma anche su altri importanti progetti, come Connectivity Lab, piattaforma per mezzi aerei privi di equipaggio. Non dobbiamo dimenticare, poi, che Facebook ha a cuore Oculus Rift, un innovativo sistema basato sulla realtà aumentata che, secondo Mark Zuckerberg, soppianterà il mobile. Il CEO e fondatore di Facebook ritiene la realtà virtuale la prossima conquista nell'ambito dell'hi-tech.

