Roma, Ciclista Travolto da Pirata della Strada: Dramma a Borgata Finocchio

di Redazione 05/11/2015

Un pirata della strada ha investito e ucciso un ciclista, oggi, a Borgata Finocchio (Roma). L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 215. Sul posto sono subito arrivati i poliziotti e il personale del 118 Gli inquirenti si sono subito messi alla ricerca del pirata della strada, visto che si è subito dato alla fuga dopo aver travolto il ciclista. Non si conoscono, attualmente, le generalità dell'uomo investito, poiché non aveva con sé i documenti. Sebbene sul posto siano subito accorsi gli operatori sanitari, non è stato possibile salvare la vita al ciclista. In via di Fontana Candida, teatro dell'incidente, è arrivata anche l'eliambulanza. Per il povero ciclista, però, non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori stanno cercando ogni elemento utile per ricostruire la dinamica dell'incidente e scoprire il pirata della strada . Troppi ciclisti uccisi sulle strade romane. Pensate che, nell'arco dell'ultimo anno, hanno perso la vita sulle strade capitoline una decina di ciclisti, di cui 4 su via Cristoforo Colombo, che è certamente una delle strade più pericolose di Roma e del Lazio . Seguono via Aurelia e via Salaria. C'è rabbia per le tante morti sulle strade romane. Eppure la gran parte degli incidenti si potrebbe evitare se ci fosse più attenzione alla sicurezza dei ciclisti, ad esempio creando infrastrutture ad hoc. Angelo Bonelli (Verdi) è furioso e reclama un intervento tempestivo per porre fine alla strage di ciclisti: "Roma è nemica di pedoni e ciclisti. I numeri del rapporto Aci-Istat sono impressionanti: in un anno 39 pedoni uccisi e 97 ciclisti coinvolti in incidenti. Nessuna metropoli europea si trova in queste condizioni". Il presidente di Legambiente, Roberto Scacchi, ha posto l'accento sul bisogno di infrastrutture per tutelare la sicurezza dei ciclisti: "Bisogna rendere le ciclabili sicure e concludere il 20% con gli attraversamenti delle consolari. Così i ciclisti potrebbero prendere l'Appia da Porta San Sebastiano, invece della Colombo".

