Fedez litiga con vicino di casa: intervento Polizia

Moreno che picchia con Miss Simpatia, Fedez che viene alle mani e litiga continuamente con il vicino di casa. Non è che i rapper italiani sono un po' troppo nervosi?

Non sarebbe meglio che il rapper cambi casa?

"Ma in quale film? Le fonti? Giornalismo fai da te?".

Eccessivo nervosismo

"Ciò che è stato scritto non corrisponde minimamente alla verità. Che non sto simpatico a un certo tipo di stampa si era capito, non vi nascondo di essere seriamente spaventato rispetto a quello che sta accadendo".

Tempo fa, siti di gossip e riviste hanno dato molto risalto al battibecco tra Fedez e il vicino di casa, che è sfociato in una rissa. Sia l'artista che il vicino di casa sono finiti all'ospedale per traumi alla faccia. Ebbene, non è finita qui. Nelle ultime ore, il rapper milanese e il suo vicino hannoancora. I due, però, non sono venuti alle mani come giorni fa poiché il vicino 41enne si è limitato a chiamare laIl motivo? Fedez è tornato a tarda notte (verso le 4) e si è messo ad ascoltare la musica ad alto volume. Un comportamento del genere è inammissibile in un condominio. Forse Fedez dovrebbe cambiare casa, scegliendo una villetta singola, in modo da poter fare tutto il rumore che vuole senza che nessuno lo apostrofi. Una volta arrivati i poliziotti nel condominio ubicato in zona Tortona, ail 41enne ha riferito che Fedez era tornato tardi e si era messo ad ascoltare musica ad alto volume; inoltre aveva iniziato a dare pugni al muro, offendendolo verbalmente. L'eccessivo rumore avrebbe fatto anche svegliare la figlioletta del vicino dell'artista. Ihanno bussato alla porta di Fedez ma non ha risposto nessuno. In quel momento, però, nessun rumore proveniva dall'abitazione del rapper che, nelle ultime ore, ha smentito categoricamente su Twitter il nuovo diverbio con il vicino di casa:Dopo la separazione dalla storica fidanzata, Fedez è indubbiamente più nervoso. Certo, l'artista milanese non è mai stato una persona mite ma, negli ultimi tempi, i suoi scatti d'ira sono decisamente più numerosi. Talvolta, il rapper ha messo in serio rischio anche l'incolumità deiL'anno scorso, ad esempio, l'ex giudice di X Factor ha scagliato una bottiglia contro uno specchio mentre si trovava al Just Cavalli di Milano. Un pezzo dello specchio andato in frantumi ha ferito una ragazza alla testa. Un episodio increscioso che la dice lunga sul temperamento del rapper milanese che, una volta arrivata la Polizia nella celebre discoteca di Milano, si è messo anche ad insultare gliChe dire, sono fatti che si commentano da soli. Ricordiamo che Fedez rimediò una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale, riferendosi agli agenti con parole del tipo. Qualche ora dopo il putiferio avvenuto nella discoteca Just Cavalli, Fedez scrisse su Facebook:Insomma, Fedez se la prende spesso e volentieri anche con la stampa, che secondo lui si diverte a schernirlo. L'artista ha attaccato certi giornalisti anche nelle ultime ore, in riferimento al diverbio con il vicino di casa. Il secondo di una lunga serie. Stay tuned!