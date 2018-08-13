Loading...

Fertilità maschile, sì ai boxer

13/08/2018

Niente slip per i maschietti virili: se si vogliono migliorare la fertilità e le proprie prestazioni a letto e mantenere in salute tutto l’apparato, conviene acquistare una collezione di boxer. Lo prova una indagine sulle mutande per uomini correlata a qualità e quantità del liquido seminale.

Boxer contro slip per la fertilità maschile

Ci sono due tipi di uomini: quelli che preferiscono la comodità e chi invece vuole mettere in evidenza le parti migliori. In fatto di intimo non possono essere più diversi. I primi ameranno alla follia i boxer, mentre gli altri avranno indossato sicuramente gli slip. La scelta di indossare boxer o slip potrebbe diventare qualcosa di più di una questione puramente estetica o per conquistare una donna conosciuta in un bar o su Sexyguidaitalia.com. Sicuramente, le donne sono diventate molto più sensibili alla coscia fasciata in alternativa all’elastico nell’area dei glutei. Lo studio, pubblicato su Human Reproduction, deve ancora essere confermato da ulteriori analisi, ma i maschi dovrebbero scegliere la loro biancheria intima con criterio. Pare che indossare i boxer larghi favorirebbe una maggiore concentrazione di spermatozoi.

Studio su fertilità maschile e biancheria intima

L’Harvard TH Chan School of Public Health, in collaborazione con la Fertility Clinic del Massachusetts General Hospital, hanno approfondito il legame tra biancheria intima e qualità dello sperma. Lo studio ha  analizzato informazioni e campioni di liquido seminale di 656 uomini tra i 32 e i 39 anni d'età, facenti parte di coppie che si sono rivolte a un centro di fertilità per ricevere trattamenti in questo senso. TR ai partecipanti, il 53% è risultata indossare i boxer abitualmente. Si è quindi continuato con l’analizzare i campioni di liquido seminale. Ebbene, il risultato è che gli uomini in questione avevano il 25% in più di concentrazione di spermatozoi, mentre il 17% in più di conta spermatica rispetto a chi indossava un’altra tipologia di underwear. Negli uomini che indossavano i boxer è stata accertata una percentuale più elevata di mobilità spermatica o spermatozoi in grado di muoversi attraverso l’apparato riproduttivo femminile per fecondare l’ovocita. Inoltre, chi portava i boxer risultava il 14% in meno dei livelli di ormone follicolo-stimolante rispetto agli altri. In conclusione, la biancheria intima ha un impatto notevole sull’essere fertili o meno.

Fecondazione e fertilità uomini

Insomma, una scoperta notevole per le coppie che stanno cercando di avere un bambino. Il maschio finalmente si renderà utile e aiutare la propria partner a rimanere incinta solamente cambiando abitudini, ovvero indossando i boxer. La ricerca prova che una scelta apparentemente banale e causale come può essere che cosa indossiamo sotto i pantaloni può ottenere effetti molto profondi riguardo la produzione di ormoni , a livello testicolare e cerebrale. Ovviamente, non è possibile generalizzare, in quanto i risultati si basano su soggetti maschi che hanno frequentato o frequentano tuttora un centro specializzato in fertilità. Oltre alla scelta delle mutande, ci sono altri fattori da tenere d’occhio per preservare l’attività riproduttiva maschile, come il fumo o l’alimentazione sregolata e sbagliata. Eppure , si evince che con i boxer non solo si sentono comodi, bensì si eleva anche la quantità di spermatozoi presenti.
