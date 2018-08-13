Fertilità maschile, sì ai boxer

Boxer contro slip per la fertilità maschile

Studio su fertilità maschile e biancheria intima

Fecondazione e fertilità uomini

Niente slip per i: se si vogliono migliorare lae le proprie prestazioni a letto e mantenere in salute tutto l’apparato, conviene acquistare una collezione di boxer. Lo prova una indagine sullecorrelata a qualità e quantità del liquido seminale.Ci sono due tipi di uomini: quelli che preferiscono la comodità e chi invece vuole mettere in evidenza le parti migliori. In fatto di intimo non possono essere più diversi. I primi ameranno alla follia i boxer, mentre gli altri avranno indossato sicuramente gli slip. La scelta dipotrebbe diventare qualcosa di più di una questione puramente estetica o per conquistare una donna conosciuta in un bar o su. Sicuramente, le donne sono diventate molto più sensibili alla coscia fasciata in alternativa all’elastico nell’area dei glutei. Lo studio, pubblicato su Human Reproduction, deve ancora essere confermato da ulteriori analisi, ma i maschi dovrebbero scegliere la lorocriterio. Pare che indossare i boxer larghi favorirebbe una maggiore concentrazione diL’Harvard TH Chan School of Public Health, in collaborazione con la Fertility Clinic del Massachusetts General Hospital, hanno approfondito il legame tra biancheria intima eLo studio ha analizzato informazioni e campioni di liquido seminale di 656 uomini tra i 32 e i 39 anni d'età, facenti parte di coppie che si sono rivolte a un centro di fertilità per ricevere trattamenti in questo senso. TR ai partecipanti, il 53% è risultata indossare i boxer abitualmente. Si è quindi continuato con l’analizzare i. Ebbene, il risultato è che gli uomini in questione avevano il 25% in più di concentrazione di spermatozoi, mentre il 17% in più dia chi indossava un’altra tipologia di underwear. Negli uomini che indossavano i boxer è stata accertata una percentuale più elevata di mobilità spermatica o spermatozoi in grado di muoversi attraverso l’apparato riproduttivo femminile per fecondare l’ovocita. Inoltre, chi portava i boxer risultava il 14% in meno dei livelli di ormone follicolo-stimolante rispetto agli altri. In conclusione, la biancheria intima ha un impatto notevole sull’essere fertili o meno.Insomma, una scoperta notevole per le coppie che stanno cercando di avere un bambino. Il maschio finalmente si renderà utile e aiutare la propria partner asolamente cambiando abitudini, ovvero indossando i boxer. La ricerca prova che una scelta apparentemente banale e causale come può essere che cosa indossiamo sotto i pantaloni può ottenere effetti molto profondi riguardo la produzione dia livello testicolare e cerebrale. Ovviamente, non è possibile generalizzare, in quanto i risultati si basano su soggetti maschi che hanno frequentato o frequentano tuttora un centro specializzato in fertilità. Oltre alla scelta delle mutande, ci sono altri fattori da tenere d’occhio per preservare l’attività riproduttiva maschile, come il fumo o l’alimentazione sregolata e sbagliata. Eppure , si evince che con i boxer non solo si sentono comodi, bensì si eleva anche la quantità di spermatozoi presenti.