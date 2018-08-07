Home Gossip Sonia Lorenzini e Federico Piccinato stanno insieme, foto su Instagram

Sonia Lorenzini e Federico Piccinato stanno insieme, foto su Instagram

di Redazione 07/08/2018

Da tempo si parlava di un possibile nuovo amore per Sonia Lorenzini, dopo mesi ecco che arriva l'attesissima news... Sonia Lorenzini e Federico Piccinato stanno insieme, ecco le foto su Instagram! Federico Piccinato corteggiatore Uomini e Donne Come dimenticare il triangolo creato tra Sonia Lorenzini, il fidanzato Emanuele Mauti e Federico Piccinato? I tre ragazzi lo scorso anno sono stati tra i protagonisti indiscussi del programma di Maria De Filippi, soprattutto Federico Piccinato corteggiatore Uomini e Donne. Se ben ricordate, più volte si è parlato di un trono programmato per Sonia Lorenzini che, con molta sorpresa, ha lasciato prima il programma scegliendo Emanuele Mauti. A quanto pare però al cuore non si comanda... Sonia Lorenzini e Federico Piccinato L'amore a volte fa dei giri immenso ma ritorna... Non esiste verità più giusta. A quanto pare è quello che è successo tra Sonia Lorenzini e Federico Piccinato che, dopo la fine di Uomini e Donne, hanno avuto modo di vivere in pieno la loro storia d'amore. La coppia al momento sta trascorrendo un viaggio da sogno in medio Oriente, dove sono stati protagonisti di un episodio terribile durante il terremoto a Bali, in Indonesia. Terremoto in Indonesia: Sonia Lorenzini Instagram In queste settimane sul profilo Sonia Lorenzini Instagram abbiamo avuto modo di vedere come l'ex tronista sta trascorrendo le vacanze estive insieme all'attuale fidanzato, Federico Piccinato. La coppia però ha vissuto il terribile terremoto in Indonesia, dopo il quale ha immediatamente provveduto a tranquillizzare i fan: "Volevamo rassicurarvi. Stiamo bene, è stata una notte di m***a, ora siamo in attesa di prendere un volo e vi terremo aggiornati. Abbiamo passato una notte terribile, perché c’è stato un po’ di panico generale e inizialmente sembrava ci fosse un allarme tsunami, quindi ci siamo rifugiati su una montagna, ospitati da gente del posto carinissima. Stiamo bene e vi aggiorneremo nel minor tempo possibile".

