Festival di Sanremo, Elisa ed Elton John tra i super ospiti

Manca poco all'inizio del Festival di Sanremo e, dopo l'annuncio dei big e novità che calcheranno il palco dell'Ariston, c'è curiosità di sapere chi saranno i super ospiti. Anche quest'anno arriveranno grandi nomi

"Come ospiti internazionali al prossimo Festival di Sanremo ci sarà Elisa, ritornerà Elton John, ci sarà Ellie Goulding, oltre agli italiani già confermati: Laura Pausini, Eros Ramazzotti, la reunion dei Pooh e Renato Zero. Siamo in trattativa con Nicole Kidman, se troveremo un accordo lo annunceremo".

"Lo scorso anno avevo preparato una macedonia con tanti sapori musicali, quest'anno ho pensato a un mosaico con tanti tasselli di colori diversi. Poi c'è anche la cornice del mosaico, perché anche i quadri più belli hanno bisogno di una cornice consona. Quest'anno ho cercato di spiazzare e lasciare qualche sorpresa al pubblico. Per compensare la mia bruttezza, sul palco avremo Gabriel Garko, poi ci sarà la bellezza e l'intelligenza di Virginia Raffaele e infine la freschezza della giovinezza di Madalina Ghenea. Ci divertiremo in maniera diversa ma la parola d'ordine rimane comunque divertirsi".

Il direttore di Rai 1, Giancarlo Leone, ha dato qualche anticipazione durante l'ascolto e presentazione dei brani riservata ai giornalisti: Ieri sono state diffuse anche le Cover che i big canteranno giovedì sera: Alessio Bernabei, ad esempio, interpreterà "A mano a mano" di Riccardo Cocciante; Dolcenera, invece "Amore Disperato". Sarà un Festival dai precedenti perché il conduttore Carlo Conti non sarà solamente affiancato da belle vallette ma anche da un fascinoso 'valletto' del calibro di Gabriel Garko, modello e attore che ha interpretato fiction di successo come "L'onore e il rispetto". Garko affiancherà Conti, dunque, per 5 serate. Uno degli ultimi super ospiti che canterà a Sanremo, secondo le ultime informazioni, sarà Ariana Grande.