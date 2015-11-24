Home Home Fifa: Michel Platini Rischia Radiazione, Ex Calciatore Juve si Professa Innocente

Fifa: Michel Platini Rischia Radiazione, Ex Calciatore Juve si Professa Innocente

di Redazione 24/11/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Michel Platini, celebre calciatore e stella della Juventus rischia la radiazione dalla Fifa. Lui e Joseph Blatter, infatti, sono invischiati nelle torbida vicenda relativa ai 2 milioni di franchi presi dalla Fifa. Ieri, 23 novembre 2015, la camera arbitrale del comitato etico ha avviato un procedimento sia nei confronti di Platini che di Blatter. Lo hanno reso noto i legali dell'ex calciatore francese. Dallo scorso 8 ottobre, Michel Platini è stato sospeso per 90 giorni da ogni attività calcistica mondiale, quindi non potrà candidarsi alle prossime elezioni relative alla presidenza Fifa, che si svolgeranno il 26 febbraio 2016. Entro un mese verranno rese note le sanzioni per Platini e Blatter. Intanto la Uefa è corsa ai ripari ed ha candidato Gianni Infantino alla presidenza Fifa. Infantino, lo ricordiamo, è un grande amico e collega di Platini. Thibaut D'Ales, avvocato di Platini, ha rivelato che la camera istruttoria della Commissione ha richiesto la sanzione più pesante. Platini si è sempre detto innocente ed estraneo alla vicenda, sottolineando di essersi sempre accordato a parole con Blatter in merito all'esborso delle somme dovute. Platini ha dichiarato le somme percepite al Fisco ma, stranamente, la Fifa non le ha inserite nel bilancio. Inoltre, non c'è un documento che attesta l'intesa tra Blatter e Platini. Insomma, il pagamento della somma non risulta da nessuna parte.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp