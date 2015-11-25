Home Home Barcellona Roma 6 - 1: Giallorossi Umiliati al Camp Nou, Doppietta Messi e Suarez

Barcellona Roma 6 - 1: Giallorossi Umiliati al Camp Nou, Doppietta Messi e Suarez

di Redazione 25/11/2015

Partita da dimenticare per la Roma, che ieri è stata letteralmente umiliata dal Barcellona al Campo Nou. Anche quest'anno, dunque, è arrivata la tetra serata di Champions per i giallorossi. La Roma è stata sempre apatica, indolente e incapace di opporsi alla furia, alla velocità e al dinamismo dei talenti del Barcellona. Alla fine è finita 6-1 per i blaugrana. Garcia e i suoi hanno incassato un'amara sconfitta, sicuramente difficile da digerire in tempi brevi. Hanno segnato quasi tutti i giocatori del Barcellona. Messi e Suarez si sono concessi anche una doppietta. In rete anche Piquet e Adriano. Dzeko si è fatto parare anche un rigore, tra l'altro quando la sua squadra stava già perdendo 5-0. Alla fine il bosniaco trova il gol della bandiera, 'strappando' un 6 assieme a Szczesny e Iturbe. La Roma ha dimostrato di non essere in grado, ancora, di gestire gli appuntamenti importanti. La squadra di Garcia può ancora sperare nella qualificazione agli ottavi, visto l'1-1 tra Bate Borisov e Bayer Leverkusen. Certo, se i giallorossi continuano a giocare così non andranno molto lontano. Ieri abbiamo visto una squadra 'piccola' al cospetto di un team di 'giganti'. Se il Bayer Leverkusen non batterà il Barcellona, alla Roma basterà un pareggio contro i bielorussi per qualificarsi agli ottavi.

