Nuova Banconota da 20 Euro: Tempi Duri per i Falsari!
di Redazione
24/11/2015
Domani verrà messa in circolazione la nuova banconota da 20 euro, la cui presentazione è avvenuta oggi presso Bankitalia. La nuova banconota da 20 euro ha stessi disegni e colori della serie precedente ma è più difficile da falsificare per via di soluzioni grafiche di alto livello. Tra le novità grafiche sottolineiamo la presenza di Malta e Cipro nella cartina dell'Europa, prima assenti, e la scritta Euro anche in cirillico (non più solo caratteri greci e latini). D'ora in poi sarà agevole verificare la validità di una banconota da 20 euro, visto che il numero 20 ha un colore verde smeraldo, che muta muovendo il biglietto, diventando blu. Per creare la nuova banconota viene usata la fibra di cotone. La nuova banconota da 20 euro sostituirà gradualmente quella vecchia che, dunque, continuerà a circolare. Nessun ritiro immediato della valuta obsoleta, quindi. Le banconote della serie 'Europa', a quanto pare, sono le più difficili di contraffare. Nel corso della presentazione della nuova banconota da 20 euro, che ritrae sempre, e su ambedue i lati, la figura mitologica di Europa, il governatore della BCE, Mario Draghi ha dichiarato:
"Un'autentica innovazione nel settore della tecnologia delle banconote. E' frutto del lavoro svolto dall'Eurosistema affinché i biglietti in euro restino difficili da falsificare. Questo traguardo rafforzerà la fiducia riposta nelle banconote dai 338 milioni di cittadini che le utilizzano in tutta l'area dell'euro".
Articolo Precedente
Fifa: Michel Platini Rischia Radiazione, Ex Calciatore Juve si Professa Innocente
Redazione