Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Figlio di due mamme: Comune di Torino si rifiuta di trascrivere nascita

Redazione Avatar

di Redazione

07/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

In futuro ci saranno sempre più persone con genitori dello stesso sesso, visto che le nazioni stanno conformando le loro leggi al mutamento dei costumi e delle abitudini.

Hanno avuto un figlio mediante la fecondazione eterologa in Spagna. Per la normativa iberica il bebè è figlio di 2 mamme e adesso la Corte d'Appello di Torino, rovesciando la sentenza del tribunale, ha imposto al Comune di trascrivere la nascita come figlio di ambedue le donne.

Il Comune di Torino, però, non ci sta e chiede al Parlamento di intervenire al più presto in merito, in modo di permettere a tutti di "godere degli stessi diritti". In attesa di una decisione del legislatore, il Comune non trascriverà l'atto.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Khan Bonfils è morto: malore sul palco del Rag Factory, provava parte

Articolo Successivo

WhatsApp inarrestabile: 700 milioni di utenti attivi mensili, Jan Koum gongola

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025