Figlio di due mamme: Comune di Torino si rifiuta di trascrivere nascita

In futuro ci saranno sempre più persone con genitori dello stesso sesso, visto che le nazioni stanno conformando le loro leggi al mutamento dei costumi e delle abitudini.

Hanno avuto un figlio mediante la fecondazione eterologa in Spagna. Per la normativa iberica il bebè è figlio di 2 mamme e adesso la Corte d'Appello di Torino, rovesciando la sentenza del tribunale, ha imposto al Comune di trascrivere la nascita come figlio di ambedue le donne.

Il Comune di Torino, però, non ci sta e chiede al Parlamento di intervenire al più presto in merito, in modo di permettere a tutti di "godere degli stessi diritti". In attesa di una decisione del legislatore, il Comune non trascriverà l'atto.