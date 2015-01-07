WhatsApp inarrestabile: 700 milioni di utenti attivi mensili, Jan Koum gongola

WhatsApp sta vivendo un momento splendido. Il CEO dell'applicazione di chat più famosa al mondo, Jan Koum, ha reso noto mediante un post su Fb che sono stati raggiunti 700 milioni di utenti attivi mensili.

Un bel risultato, che fa gongolare Facebook, colosso che ha acquistato WhatsApp nel 2014. Si vocifera che a breve arriverà un nuovo aggiornamento di WhatsApp, che permetterà di fare chiamate VoIP mediante Skype.

Riportiamo il testo del messaggio pubblicato da Koum: "Siamo entusiasti di annunciare che WhatsApp ha più di 700 milioni di utenti attivi al mese. Inoltre, ogni giorno i nostri iscritti inviano più di 30 miliardi di messaggi. Questi dati ci danno ancora più entusiasmo e forza per migliorare ulteriormente il prodotto nel 2015".