Khan Bonfils è morto: malore sul palco del Rag Factory, provava parte

di Redazione

07/01/2015

Lutto nel mondo del cinema. Khan Bonfils, talentuoso attore inglese che ha fatto anche parte del cast di "Star Wars: Episodio 1" e "Skyfall" è morto nelle ultime ore.

Khan si è accasciato improvvisamente mentre si trovava sul palco del Rag Factory: stava lavorando per uno spettacolo teatrale, "Dante's Inferno".

I componenti della compagnia Craft Theatre e i paramedici sono subito intervenuti ma non sono riusciti a salvare la vita all'artista. Quando l'ambulanza è arrivata, Bonfils era già morto. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso.

L'attore inglese aveva lavorato anche in "Batman Begins" (2005) e "Tomb Raider - La culla della vita".

