Fiocco rosa in casa Berlusconi: è nata Sofia Valentina, secondogenita della bellissima conduttrice Silvia Toffanin e del vicepresidente di Mediaset Piersilvio Berlusconi. La notizia è stata messa dalla pagina ufficiale di Verissimo che ha così dato il benvenuto alla nuova arrivata La bimba pesa quasi 3 kg ed è bellissima. Anche la Toffanin, che ha finalmente potuto regalare una sorellina a Lorenzo Mattia sta benissimo. I nipoti di Silvio Berlusconi adesso sono sei: oltre a Sofia Valentina e Lorenzo, l'ex premier è nonno di altri quattro, due figli di Barbara e due di Marina. Tantissimi auguri per l'arrivo di questa splendida creatura!