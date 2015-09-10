Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Fiocco Rosa in casa Berlusconi

Redazione Avatar

di Redazione

10/09/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Fiocco rosa in casa Berlusconi: è nata Sofia Valentina, secondogenita della bellissima conduttrice Silvia Toffanin e del vicepresidente di Mediaset Piersilvio Berlusconi. La notizia è stata messa dalla pagina ufficiale di Verissimo che ha così dato il benvenuto alla nuova arrivata La bimba pesa quasi 3 kg ed è bellissima. Anche la Toffanin, che ha finalmente potuto regalare una sorellina a Lorenzo Mattia sta benissimo. I nipoti di Silvio Berlusconi adesso sono sei: oltre a Sofia Valentina e Lorenzo, l'ex premier è nonno di altri quattro, due figli di Barbara e due di Marina. Tantissimi auguri per l'arrivo di questa splendida creatura!  

 
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

E' morto il grande Franco Interlenghi

Articolo Successivo

Angelina Jolie contro la violenza sessuale

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019