Firenze, Entra in Circolo Campi Bisenzio e Spara a Ventenne

Redazione Avatar

di Redazione

12/03/2016

E' entrato in un circolo Fiorentino, ieri notte, ed ha fatto fuoco contro un amico che stava cenando con alcuni amici, poi si è dato alla fuga

  Il tragico episodio è avvenuto poco prima la mezzanotte in un circolo ricreativo fiorentino. Il ragazzo, con una pistola, ha sparato alla testa e alla schiena di un altro giovane che stava mangiando con altre persone. I colpi sono stati sparati da vicino. Adesso la vittima dell'incursione improvvisa, un 24enne, si trova all'ospedale Careggi in condizioni disperate. I medici stanno facendo il possibile per salvargli la vita. I carabinieri si sono subito messi alla ricerca dell'aggressore e, alla fine, l'hanno trovato: era a casa dei suoi genitori, a Campi Bisenzio. Il 24enne ha sparato con una pistola scacciacani ritoccata artigianalmente. Non si conosce attualmente la causa del dramma. Si sa solo che i due ragazzi erano amici ma, 3 anni fa, litigarono. Probabilmente il blitz di ieri sera è legato all'inimicizia tra i due. I carabinieri hanno avviato le indagini per scoprire il movente dell'agguato. Il ventenne non ha ancora confessato la ragione dell'insano gesto. I medici del Careggi, intanto, stanno cercando di salvare la vita al ragazzo che, secondo recenti informazioni, è in condizioni disperate.
