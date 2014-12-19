Loading...

Firenze trema: scossa magnitudo 3.5 Richter, nessun danno a cose o persone

di Redazione

19/12/2014

La Terra ha tremato stanotte in Italia, precisamente in provincia di Firenze. Una scossa di terremoto di magnitudo 3,5 Richter è stato avvertito verso l'1.09 nei pressi delle celebri Colline del Chianti.

I centralini dei vigili del fuoco sono stati bersagliati di chiamate ma, per fortuna, finora non sono stati accertati danni a cose e persone. In base agli accertamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 9,4 km di profondità ed epicentro in una zona compresa tra i comuni di Barberino Val d'Elsa, Impruneta, Greve in Chianti, San Casciano e Tavarnelle in Val di Pesa.

Ieri, nelle suddette zone, è stata stata registrata una scossa sismica  di magnitudo 2,5 Richter alle 15.37. Una nuova scossa di magnitudo 2,1 Richter è stata registrata questa mattina alle 5.49.

