Lecco, indagati medici truffaldini: retribuzioni da capogiro per prestazioni inesistenti
di Redazione
19/12/2014
Ennesima storia italiana di imbroglioni. Solo che stavolta i furfanti hanno camici e lavorano negli ospedali. Siamo a Lecco. 15 persone, tra dirigenti e medici dell'ospedale locale e Asl sono indagati per falso in atto pubblico e truffa ai danni dello Stato. Ciò che sorprende e fa rabbrividire è che tra gli indagati ci sono anche 3 dirigenti del 118, 11 medici di guardia e medicina riabilitativa e uno dell'Asl.
Molti sanitari, a quanto pare, avrebbero finto di lavorare più del dovuto per incassare una retribuzione 'gonfiata'. Alcuni di essi sono arrivati a percepire il doppio dello stipendio ordinario; altri risultavano addirittura ubiquitari, ovvero si trovavano, nello stesso momento, in più posti di lavoro.
Una storia grottesca che ha leso non solo le casse dello Stato ma anche tutti i cittadini italiani.
Articolo Precedente
Usa, George Stinney Jr ucciso con sedia elettrica, assolto dopo 70 anni
Articolo Successivo
Firenze trema: scossa magnitudo 3.5 Richter, nessun danno a cose o persone
Redazione