Florida, trova pistola in auto e spara alla sorellina: madre sotto choc

Negli Usa si torna a parlare delle armi e della leggerezza con cui vengono utilizzate e riposte. Nelle ultime ore, un bimbo di 3 anni ha preso la pistola della madre ed ha fatto fuoco contro la sorella di un anno. E' successo a Venice, in Florida, nel parcheggio del Sonshine Learning Center.

Il piccolo si trovava in macchina dinanzi a una scuola materna, mentre la madre parlava con un'amica. A un certo punto, il minore ha preso l'arma da fuoco ed ha sparato contro la sorella. Il colpo ha raggiunto la bimba tra la mascella e le labbra. Secondo le ultime informazioni, la bimba non rischia la vita. Meno male.

"Mentre la madre dei bambini era nel parcheggio a parlare, il bimbo ha sparato alla sorella con una pistola di piccolo calibro", ha riportato la Herald Tribune. Il bimbo ha sparato solo un colpo. Attualmente non si sa dove la madre aveva riposto l'arma né se abbia la licenza per possederla. Nessun altro bimbo è rimasto coinvolto nell'incidente.

Bay News 9 ha riferito che non dovrebbero essere formulate accuse nei confronti dei genitori del piccolo. Un poliziotto ha detto che la madre era disperata; mentre il padre alquanto turbato al suo arrivo.

Nelle prossime ore avremo informazioni più dettagliate riguardo a questo incidente che poteva avere un epilogo veramente tragico. L'episodio, comunque, è tornato ad infiammare il dibattito sulle armi negli Usa. Molti vorrebbero inasprire la legislazione relativa al reperimento delle armi. Negli States, insomma, è veramente facile trovare ed acquistare armi.