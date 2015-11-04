Home Spettacoli Foo Fighters Estasiano Cesena: Dave Grohl Chiama Fabio Zaffagnini sul Palco

di Redazione 04/11/2015

I Foo Fighters hanno mantenuto la promessa. Dave Grohl e compagni si sono esibiti a Cesena, mandando in visibili tantissimi fan, che mai avrebbero immaginato che la band sarebbe tornata in Italia. Grohl e compagni erano stati invitati nel Belpaese da 1000 persone che si erano messe a cantare "Learn to Fly", straordinario successo della band. Ebbene, i Foo Fighters hanno iniziato la performance live a Cesena proprio con tale canzone Grohl e compagni, dunque, hanno estasiato 3.000 fan, fortunatissimi, accorsi a Cesena per gustarsi un concerto straordinario, prima tappa del "Sonic Higways Tour" europeo. Insomma, la band americana ha dimostrato di mantenere le promesse e Cesena è stata eletta come città della data zero del tour europeo. David avrebbe potuto infischiarsene della richiesta, sebbene eccezionale, di 1.000 rocker italiani che, lo scorso 28 luglio, si erano radunati al Parco Ippodromo di Cesena per chiedere ai Foo Fighters di esibirsi a Cesena. Il video diventò subito virale ed incassò oltre 26 milioni visualizzazioni su YouTube . La performance live dei Foo Fighters a Cesena è stata impeccabile ed emozionante. Un momento memorabile è stato quando David ha chiamato sul palco Fabio Zaffagnini, project manager di Rockin' 1000, che si è andato a sedere sul trono di chitarre. E' stato proprio Zaffagnini l'organizzatore del mega raduno dello scorso luglio che, alla fine, ha permesseo di portare a Cesena la band americana. "You're a really fucking crazy guy" ("Sei davvero uno fuori di testa") ha gridato Grohl, riferendosi a Fabio ed esortando il pubblico ad applaudire. Fabio Zaffagnini ha ringraziato la mitica band, e poi ha stappato una bottiglia di spumante. I Foo Fighters, invece, lo hanno omaggiato con una cover di "Under Pressure" meraviglioso brano dei Queen . "Abbiamo un sacco di 'fucking song', di fottute canzoni da suonare stasera", ha dichiarato Grohl all'inizio del concerto a Cesena, chiedendo scusa ai fan di non saper parlare l'italiano molto bene. A quanto pare, però, il leader dei Foo Fighters conosce bene le 'parolacce' italiane. Alla fine del concerto, durato oltre due ore, Dave ha fatto una promessa: "Ci piacerebbe tornare qua, un'altra volta, chissà. I never say goodbye, I say this". La performance live è terminata con la splendida "Everlong". Atmosfera surreale al Carisport di Cesena. Non sembrava vero che Dave Grohl e compagni fossero sul palco. A volte i sogni diventano realtà. Cesena, per oltre due ore, è stata la capitale del rock mondiale. Merito dei 1.000 rocker che, lo scorso luglio, hanno fatto l'originale richiesta alla band americana, e merito di Fabio Zaffagnini, che è stato lodato da Dave e colleghi. Una serata indimenticabile a Cesena. Nessun problema neanche dal punto di vista dell'ordine pubblico. Le forze dell'ordine non sono mai dovute intervenire. 200 fan che hanno avuto la costanza di attendere l'ingresso nello stadio di tutti gli altri si sono accaparrati gli ultimi biglietti a 55 euro . La loro pazienza è stata ripagata. Nessun intoppo neanche durante le operazioni precedenti all'inizio del concerto. Tutto è andato per il verso giusto. Una giornata eccezionale e memorabile che resterà negli annali di Cesena. Zaffagnini ha fatto centro: complimenti!

