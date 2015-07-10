Loading...

Force Blue yacht: Briatore condannato a un anno e 11 mesi

10/07/2015

Tegola per Flavio Briatore, visto che Il Tribunale penale di Genova lo condannato a un anno e 11 mesi per reati fiscali correlati al noleggio dello yacht Force Blue, natante sequestrato dalla Guardia di finanza 5 anni fa nei pressi di La Spezia. I finanzieri trovarono Sul Force Blue sia la moglie di Briatore, Elisabetta Gregoraci, che il figlio e i membri dell'equipaggio. Alla fine è andata bene a Briatore, visto che l'accusa aveva chiesto per lui 4 anni di reclusione. Condannati anche Federico Tarquini, comandante del Force Blue yacht e due amministratori della Autumn Sailing Limited. Assoluzione, invece, per Laurence Eckle Teyssedou. I pm Patrizia Petruzziello e Walter Cotugno contestano a Briatore e agli altri imputati di aver sfruttato il Force Blue yacht per uso diportistico in acque territoriali italiane, per 4 anni, evadendo l'Iva all’importazione per 3,6 milioni di euro. C'è di più. Briatore non avrebbe pagato le accise relative all'uso di carburante ed avrebbe emesso fatture per attività inventate.
