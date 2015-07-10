Home Gossip Wimbledon, David Beckham prende pallina al volo: video diventa virale

di Redazione 10/07/2015

David Beckham, ora che non gioca più a calcio passa più tempo a coltivare i suoi hobby e a divertirsi. Il campione di calcio inglese ha fatto parlare di sé, nelle ultime ore, perché ha preso al volo pallina di tennis che lo avrebbe preso sicuramente in pieno. David si trovava a Wimbledon ed era seduto, assieme alla mamma Sandra, nel palco d'onore durante la partita di doppio Jamie Murray-John Peers contro Philip Petzschner-Jonathan Erlich. Beckham ha preso al volo la pallina e il pubblico ha iniziato ad applaudire. Il gesto è stato immortalato e il video è subito diventato virale. La clip che ritrae David, a Wimbledon, mentre afferra la pallina, è stato postato anche sull'account ufficiale Facebook di Wimbledon assieme al seguente commento: "Beckham avrebbe dovuto fare il portiere". Recentemente David Beckham ha partecipato al party organizzato dalla sorella Joanna per lanciare WeAreYourCity, compagnia che consente ai suoi soci di recarsi negli hotel, ristoranti e boutique più prestigiose di Londra dietro pagamento di un quota pari a 1500 sterline l'anno. La festa si è svolta all'Hotel Rosewood. David ha detto: "Sono un fratello orgoglioso". Johanna, invece, è stata contenta per il supporto ricevuto: "Grazie per il supporto che mi avete dato durante il lancio della mia prima compagnia". C'è decisamente un grande feeling tra Beckham e la sorella Johanna. L'ex calciatore non si è mai tirato indietro quando si è trattato di aiutarla. Johanna ha un figlio che ha avuto problemi respiratori ed è stato sottoposto a tracheotomia. Johanna è molto legata ai figli di David. Proprio qualche giorno fa ha postato sui social una foto che la ritrae con Brooklyn. David Beckham e la sorella sono famosi e ricchi ma pongono la famiglia al primo posto. E' sicuro.

