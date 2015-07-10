Home Scienza e tecnologia Apple iPhone compatibile con Cubot: smartwatch cinese

Apple iPhone compatibile con Cubot: smartwatch cinese

di Redazione 10/07/2015

L'Apple Watch, primo smartwatch realizzato dal colosso di Cupertino, è uscito da poco ma dalla Cina arriva già il suo primo avversario, ovvero Cubot, un dispositivo che è addirittura compatibile con lo stesso Apple iPhone e con i dispositivi Android. Certo, bisogna premettere che il design e la qualità di Cubot non si possono paragonare con quelle dell’Apple Watch, ma il device è decisamente interessante. In verità, bisogna dire che, a prima vista, Cubot ricorda un po' l’Apple Watch. Chi acquisterà Cubot troverà nella scatola sia un cinturino in pelle che uno di colore azzurro, proprio come quello reclamizzato negli ultimi tempi da Apple per l'Apple Watch Sport. Il design del Cubot è carino ed anche i materiali utilizzati per costruirlo non sono di infima qualità, sebbene non paragonabili a quelli dell'Apple Watch. Il quadrante dello smartwatch cinese ha uno chassis in acciaio e schermo in vetro. Certo, quando c'è sole, è quasi impossibile leggere il display. Il Cubot pesa 80 grammi e si connette con l'iPhone mediante Bluetooth. Ciò significa che si possono fare e ricevere chiamate, nonché ricevere notifiche per diverse applicazioni. Cubot, ovviamente, non è solo un grazioso orologio. Con lui al polso si possono contare i passi, monitorare il sonno e sapere qual è l'altitudine di un determinato luogo. Ovviamente le funzioni sono innumerevoli. La batteria ha un'autonomia di 6 ore circa, ovviamente se l'apparecchio non viene 'stressato' molto. Cubot si può tenere tranquillamente al polso quando si è al mare, visto che è resistente all'acqua. Occhio a non immergerlo in profondità, però! Parlando di hardware, si deve evidenziare che Cubot ha una RAM da 24MB ed è equipaggiato con processore MT2501 a 108MHz. Con tale smartwach si può tranquillamente ascoltare, grazie a un valente speaker, musica riprodotta da Apple iPhone. Ricaricare Cubot è facilissimo: basta posizionarlo sulla basetta presente nella scatola. Complessivamente, Cubot è un buon prodotto: tenete in mente che costa 65 euro, quindi molto meno di un Apple Watch.

