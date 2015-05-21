Formigoni furibondo a Fiumicino: "Siete delle teste di c..."

L'ex governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, è diventato una stella del web dopo la diffusione di un video che lo ritrae adirato all'aeroporto di Fiumicino per il ritardo di un volo Alitalia-Etihad. Formigoni urla e dice parole volgari. Il popolo del web, tuttavia, è dalla sua parte perché i disservizi della compagnia sono all'ordine del giorno.

Nel video Formigoni esclama "Siete una banda di cog..., delle teste di c..., dei figli di put... Ho il suo nome e la denuncerò". Le parole, indubbiamente, pesanti hanno sorpreso molte persone, anche del mondo politico. L'ex governatore, poi, ha riferito che gli insulti non erano diretti ai lavoratori ma alla compagnia Alitalia-Etihad.

Il video è statto realizzato dall'imprenditore Andrea Spedale, che ha dichiarato: "Secondo me Formigoni ha sprecato una occasione. Era un personaggio pubblico, conosciuto, poteva vivere in prima persona quello che le persone comuni vivono e gestirlo in maniera diversa. Alla fine mi ha stupito la reazione perché lui aveva ragione fino a quando non ha perso le staffe".