Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Formigoni furibondo a Fiumicino: "Siete delle teste di c..."

Redazione Avatar

di Redazione

21/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

L'ex governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, è diventato una stella del web dopo la diffusione di un video che lo ritrae adirato all'aeroporto di Fiumicino per il ritardo di un volo Alitalia-Etihad. Formigoni urla e dice parole volgari. Il popolo del web, tuttavia, è dalla sua parte perché i disservizi della compagnia sono all'ordine del giorno.

Nel video Formigoni esclama "Siete una banda di cog..., delle teste di c..., dei figli di put... Ho il suo nome e la denuncerò". Le parole, indubbiamente, pesanti hanno sorpreso molte persone, anche del mondo politico. L'ex governatore, poi, ha riferito che gli insulti non erano diretti ai lavoratori ma alla compagnia Alitalia-Etihad.

Il video è statto realizzato dall'imprenditore Andrea Spedale, che ha dichiarato: "Secondo me Formigoni ha sprecato una occasione. Era un personaggio pubblico, conosciuto, poteva vivere in prima persona quello che le persone comuni vivono e gestirlo in maniera diversa. Alla fine mi ha stupito la reazione perché lui aveva ragione fino a quando non ha perso le staffe".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Diego Abatantuono compie 60 anni: comicità e non solo

Articolo Successivo

Grecia, spettro default: non restituirà 300 milioni al Fmi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025