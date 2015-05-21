Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Diego Abatantuono compie 60 anni: comicità e non solo

Redazione Avatar

di Redazione

21/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Tanti auguri a Diego Abatantuono, attore milanese che ha fatto sorridere milioni di italiani. Diego, classe 1955, ha spento ieri 60 candeline. L'attore è un grande tifoso del Milan ma, in diversi film, ha vestito anche i panni di un supporter della Juventus e, perfino, dell'Inter.

Fondamentale per la carriera di Abatantuono è stata la band I Gatti di Vicolo Miracoli: ha rappresentato il suo trampolino di lancio nel mondo del cinema. Il primo regista con cui Diego collaborò fu Romolo Guerrieri. Quest'ultimo gli affidò un ruolo nel film "Liberi armati pericolosi". Il film, però, che ha consacrato Diego Abatantuono nella cerchia di grandi attori italiani è stato "Il tango della gelosia", film diretto da Steno.

Numerose le pellicole interpretate da Abatantuono, non tutte comiche, come "Attila flagello di Dio", "Il testimone dello sposo" e "Il peggior Natale della mia vita".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Race for the cure: parola d'ordine è prevenire, cancro al seno è guaribile

Articolo Successivo

Formigoni furibondo a Fiumicino: "Siete delle teste di c..."

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018