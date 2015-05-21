Diego Abatantuono compie 60 anni: comicità e non solo

Tanti auguri a Diego Abatantuono, attore milanese che ha fatto sorridere milioni di italiani. Diego, classe 1955, ha spento ieri 60 candeline. L'attore è un grande tifoso del Milan ma, in diversi film, ha vestito anche i panni di un supporter della Juventus e, perfino, dell'Inter.

Fondamentale per la carriera di Abatantuono è stata la band I Gatti di Vicolo Miracoli: ha rappresentato il suo trampolino di lancio nel mondo del cinema. Il primo regista con cui Diego collaborò fu Romolo Guerrieri. Quest'ultimo gli affidò un ruolo nel film "Liberi armati pericolosi". Il film, però, che ha consacrato Diego Abatantuono nella cerchia di grandi attori italiani è stato "Il tango della gelosia", film diretto da Steno.

Numerose le pellicole interpretate da Abatantuono, non tutte comiche, come "Attila flagello di Dio", "Il testimone dello sposo" e "Il peggior Natale della mia vita".