Grecia, spettro default: non restituirà 300 milioni al Fmi
di Redazione
21/05/2015
Se la Grecia non riceverà aiuti non sarà in grado di restituire 300 milioni di euro al Fmi, il prossimo 5 giugno, quindi il crack sarebbe inevitabile. Lo hanno detto i deputati di Syriza, confermando però che pensioni e stipendi verranno pagati, visto che rappresentano una priorità rispetto ai creditori internazionali.
Moody’s non esclude un 'congelamento' dei depositi bancari. Tsipras, comunque, non teme nessuno e punta sulla riformulazione del debito: ha già inviato un piano a Junker, Merkel e Hollande.
Il leader greco cerca di convincere i grandi dell'Ue a porre fine al rigore, ideando un piano efficace sul debito. Fatto sta che entro il prossimo 5 giugno, la Grecia dovrà sborsare al Fmi ben 300 milioni di euro; altrimenti il default sarà inevitabile. "Non ci sono fondi per rimborsare l'enorme prestito del Fmi... non daremo soldi ai creditori", ha affermato Nikos Filis, portavoce di Syriza.
Articolo Precedente
Formigoni furibondo a Fiumicino: "Siete delle teste di c..."
Redazione