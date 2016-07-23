Franca Faldini è morta: compagna di Totò
di Redazione
23/07/2016
E' morta Franca Faldini, l'ultima compagna di Totò. Aveva 85 anni. Franca fu vicina al 'principe della risata' fino alla fine. Famosi i suoi aneddoti sulla vita del grande attore napoletano.
Cinema italiano non valorizzò molto genio di TotòFranca Faldini amava Totò, e l'attore napoletano amava moltissimo la sua compagna. Franca fu anche una musa, un pungolo per Totò che, certamente, aveva un'indole non certo docile. Famose le parole proferite dalla Faldini dopo la morte del celebre e amato marito:
"E' morto senza essere neanche riuscito a realizzare quello che per lui era il sogno della sua vita e che forse, se quella volontà superiore non lo avesse di botto chiamato a sé, avrebbe finalmente concretato, magari un po' tardi, ma meglio tardi che mai, sotto la guida di un poeta che si è lasciato attrarre dal mondo della celluloide ma che in quel mondo trasferisce la sua grinta da intellettuale: Pierpaolo Pasolini. Questo sogno era quello di interpretare un film totalmente muto, la cui comicità, come ai vecchi tempi, fosse comprensibile...".L'ultima compagna di Totò era consapevole del grande talento del suo uomo. Era arrabbiata, però, con il mondo del cinema italiano perché non apprezzò mai così tanto il genio del 'principe della risata'. Secondo Franca, Totò meritava di più:
"Il mio compagno ebbe la disgrazia di nascere nel nostro Paese, splendida di sole, che però è un po' lenta nel comprendere l'ingegno dei suoi figli".
Franca Faldini: donna che Totò amò tantissimo, fino alla fineTotò e Franca Faldini, come ogni coppia, battibeccarono spesso. Lei rivelò di essere spesso arrabbiata perché l'attore non accettava le proposte di lavoro provenienti dagli Usa. Totò, insomma, non voleva lavorare negli States. Alla sua ultima compagna, infatti, disse un giorno:
"Né, ma te lo immagini che io possa andare al di là del mare?".Adesso Franca, probabilmente, avrà ritrovato il suo uomo. Totò amò moltissimo Franca Faldini. Si dice che, sul letto di morte, l'attore napoletano disse alla compagna:
"T'aggio voluto bene Franca, proprio assai".
