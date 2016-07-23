Kristen Stewart distrutta dall'amore: "Equals" nuovo film con Nicholas Hoult
di Redazione
23/07/2016
Kristen Stewart non baratterebbe il dolore con nienteE' famosa e ricca ma è un essere vivente, quindi prova sentimenti. Anche la bella Kristen Stewart ha sofferto, e molto, per amore. Ai microfoni di Grazia ha rivelato:
"Per amore ho sofferto. Sono stata devastata. All'inizio stai male, ma poi capisci che ogni singolo minuto passato a soffrire ti renderà più forte e consapevole. Per questo non sarei disposta a scambiare quel dolore con niente. Meglio star male che essere completamente insensibili. E poi dobbiamo ricordarci sempre che siamo noi i responsabili della nostra felicità e che siamo fatti per innamorarci. Caspita, da come parlo, forse dovrei scrivere uno di quei libri di auto-aiuto per cuori infranti".
"Equals" al cinema dal 4 agostoIntanto sta per arrivare al cinema (uscita prevista il prossimo 4 agosto) "Equals". Nel film fantascientifico e romantico, Kristen Stewart è la protagonista insieme a Nicholas Hoult. I due vivono in un mondo che nessuno mai desidererebbe perché privo di gente con sentimenti. Gli esseri umani vengono modificati geneticamente e privati delle emozioni. Tutto ciò per evitare guerre, epidemie, instabilità e conflitti dovuti proprio alle passioni. Nel distopico mondo di "Equals" non sempre si riesce a togliere le emozioni alle persone. In tal caso si ricorre ai trattamenti farmacologici e, se questi non producono effetti, alla soppressione del soggetto. "Equals" è una pellicola fantascientifica e drammatica. Kristen Stewart e Nicholas Hoult vestono i panni di due soggetti in cui spesso riaffiorano le emozioni. I due, a un certo punto, cercheranno di fuggire per evitare la morte. Kristen Stewart ha tanti progetti nella testa, tra cui un corto tutto suo:
"Si chiamerà 'Come Swim', ma ne voglio parlare solo quando sarà finito. Il protagonista sarà un mio amico di nome Josh: non è un attore ma è fenomenale. Vedrete".Non ci resta che attendere. Chissà se "Equals" piacerà al pubblico italiano? Intanto, sul web, è possibile vedere il trailer.
