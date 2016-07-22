Loading...

Attentato a Monaco di Baviera, assalitore centro commerciale urla: "Maledetti stranieri"

Redazione Avatar

di Redazione

22/07/2016

Attentato a Monaco di Baviera nelle ultime ore. Tre uomini armati sono entrati nel centro commerciale Olympia Einkaufszentrum ed hanno iniziato a fare fuoco. Le forze dell'ordine hanno parlato di molti morti.

Un criminale si è sparato alla testa

Giornata di dolore a Monaco, in Germania. L'ennesimo giorno triste in Europa a causa di attentati. Stavolta non si tratterebbe di terrorismo islamico ma gli spari hanno causato sangue e morti. Secondo alcuni testimoni, i tre uomini hanno iniziato a sparare a caso davanti a un fast food. Momenti di panico nel noto centro commerciale bavarese. Le autorità hanno subito dichiarato lo stato d'emergenza. Disposta la chiusura della metropolitana. La stazione centrale, invece, è stata evacuata. Monaco è una città fantasma. La gente è chiusa nelle case e nei negozi. Tanti elicotteri stanno sorvolando la città tedesca per monitorare la situazione e rintracciare i tre attentatori. Alcuni testimoni hanno detto che uno degli assalitori ha urlato "Maledetti stranieri". Altre persone che hanno assistito alla scena hanno riferito che un criminale si è sparato alla testa. I sopravvissuti non dimenticheranno mai quelle scene. Gli operatori sanitari sono subito accorsi sul luogo dell'attentato ed hanno prestato soccorso ai feriti e alle persone sotto choc. In un video si sente uno degli assassini che grida "Sono tedesco". Tali parole fanno escludere che si sia trattato di attentato terroristico.   Centro commerciale di Monaco inaugurato nel '72 Il centro commerciale teatro della tragedia venne inaugurato nel 1972, contestualmente all'inizio dei Giochi olimpici a Monaco. Si tratta dell'emporio più grande della Baviera che si articola su due livelli. Un punto importante per chi vive a Monaco e ama fare shopping. Nell'Olympia Einkaufszentrum, infatti, ci sono 135 negozi, nonché molti ristoranti e locali per svagarsi. Una giornata di ordinaria follia a Monaco di Baviera. Pare infatti che ci sia stata un'altra sparatoria a Marienplatz, nei pressi della stazione della metropolitana. Intanto anche la Farnesina ha reso operante l'Unità di crisi. L'annuncio su Twitter.
Redazione

Redazione

