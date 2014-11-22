Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Francesco Storace condannato per vilipendio, definì "indegno" Napolitano

Redazione Avatar

di Redazione

22/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Tegola per Francesco Storace, ex presidente della Regione Lazio. Ieri, il leader de 'La Destra' è stato condannato a sei mesi di reclusione per vilipendio al presidente della Repubblica.

La condanna è conseguente a una frase proferita da Storace 7 anni fa, quando definì "indegno" Giorgio Napolitano. Storace si scusò con il Capo dello Stato e per questo gli sono state riconosciute le attenuanti generiche.

"Sono l'unico italiano condannato per questo reato. Questa è una sentenza su commissione". Queste sono state le prime parole proferite da Francesco Storace in aula, dopo aver appreso la sentenza emessa dal giudice monocratico.

"Sarà contento Napolitano. Ieri il Pd ha bloccato per voce della Finocchiaro ogni possibilità di discussione sull'abrogazione o modifica di questo reato anacronistico, sarà contento Napolitano", ha aggiunto Napolitano.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Pillola dei 5 giorni dopo: Ema autorizza acquisto senza prescrizione medica

Articolo Successivo

Sharon Stone in lutto, droga uccide nipote Colin: "Era un ragazzo meraviglioso"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025