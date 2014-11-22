Francesco Storace condannato per vilipendio, definì "indegno" Napolitano

Tegola per Francesco Storace, ex presidente della Regione Lazio. Ieri, il leader de 'La Destra' è stato condannato a sei mesi di reclusione per vilipendio al presidente della Repubblica.

La condanna è conseguente a una frase proferita da Storace 7 anni fa, quando definì "indegno" Giorgio Napolitano. Storace si scusò con il Capo dello Stato e per questo gli sono state riconosciute le attenuanti generiche.

"Sono l'unico italiano condannato per questo reato. Questa è una sentenza su commissione". Queste sono state le prime parole proferite da Francesco Storace in aula, dopo aver appreso la sentenza emessa dal giudice monocratico.

"Sarà contento Napolitano. Ieri il Pd ha bloccato per voce della Finocchiaro ogni possibilità di discussione sull'abrogazione o modifica di questo reato anacronistico, sarà contento Napolitano", ha aggiunto Napolitano.