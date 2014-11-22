Pillola dei 5 giorni dopo: Ema autorizza acquisto senza prescrizione medica
di Redazione
22/11/2014
L'Ema (Agenzia Europea dei farmaci) ha autorizzato la vendita della famosa pillola dei 5 giorni dopo anche senza l'obbligo della prescrizione medica.
In sostanza, il suddetto farmaco potrà essere tranquillamente acquistato in qualsiasi farmacia, senza ricetta medica. Ricordiamo che è il medicinale è catalogato come contraccettivo di emergenza, denominato ellaONe in ambito commerciale.
La pillola del quinto giorno dopo evita gravidanze indesiderate poiché va ad agire sull'ovulazione, ostacolandola o ritardandola. Gli effetti si estendono fino alle 120 ore successive a un rapporto a rischio. Le donne devono tenere in mente che l'efficacia di ellaOne si affievolisce man mano che passano le ore.
"Obiettivo dichiarato dall'Ema è quello di facilitare il ricorso alla contraccezione di emergenza accelerando l'accesso delle donne alla medicina e quindi aumentare la sua efficacia", recita un comunicato pubblicato sul sito dell'Agenzia.
