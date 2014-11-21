Sharon Stone in lutto, droga uccide nipote Colin: "Era un ragazzo meraviglioso"

Sharon Stone ha perso il nipote Colin, 22 anni, stroncato probabilmente da un'overdose di droghe.

Colin Stone è stato trovato esanime, lo scorso 10 novembre, nella sua casa, a Hollywood. Si attende l'esame autoptico sul cadavere, ma secondo la protagonista di "Basic Instinct" il ragazzo non riusciva a contrastare la sua dipendenza da droghe.

La Stone ha rivelato a US Weekly: “Colin era un ragazzo dal talento meraviglioso ma purtroppo era vittima di una dipendenza più grande di lui. Ci mancherà molto, le nostre preghiere vanno tutte alle famiglie alle prese con ragazzi vittime di forti dipendenze”.

Colin Stone era figlio di Michael, fratello di Sharon. Quando la celebre attrice ha appreso la funesta notizia si trovava sul set di “Life on the Line”.