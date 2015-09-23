Home Attualità Franco Di Mare Definisce "stronzo" Comandante Giovannelli: Gaffe Allucinante

Franco Di Mare Definisce "stronzo" Comandante Giovannelli: Gaffe Allucinante

di Redazione 23/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Capita spesso che conduttori televisivi, ritenendo erroneamente di non essere in onda, si lascino andare con dichiarazioni spesso sconce su personaggi di cui devono o dovranno parlare. Lo sa bene il giornalista Franco Di Mare, presentatore di Uno Mattina su Rai 1 Nelle ultime ore non si fa altro che parlare della gaffe di Di Mare che, ignaro delle problematiche audio in studio e, ritenendo di non essere in onda, ha affermato parole 'pesanti' su un ospite in studio mentre parlava con la collega Francesca Fialdini. "Volevo chiamarlo prima perché questo era stronzo", ha asserito Franco Di Mare, riferendosi al comandante della Guarda di Finanza Giovannelli. Il conduttore, però, accortosi della gaffe non ha più parlato. Ormai il danno era stato fatto. Franco Di Mare è stato molto criticato per aver offeso il colonnello della Finanza ed ha deciso di difendersi con queste parole, postate sulla pagina Facebook di Repubblica: "Mai insultato un ospite in vita mia, figuriamoci se comincio a farlo con un ufficiale della guardia di finanza, con cui peraltro ho collaborato di recente per iniziative di educazione civica. Il commento (sgarbato ma che doveva restare una questione tra me e la conduttrice) era relativo a un personaggio petulante che continua a inondarci di richieste di partecipazione al programma attraverso mille e uno mediatori e mediatrici". Fatto sta che parole del genere stonano un po' se provengono dalla bocca di un giornalista rinomato come Franco Di Mare. Non pensate che un professionista di tale calibro debba usare un linguaggio forbito anche quando discute coi colleghi?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp