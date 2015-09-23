Home Cronaca CASERTA, ANZIANO SPARA A 'LUCCIOLA': VOLEVA SPOSARLA

CASERTA, ANZIANO SPARA A 'LUCCIOLA': VOLEVA SPOSARLA

di Redazione 23/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tragico episodio a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Un 75enne ha sparato a una prostituta perché voleva sposarla ma lei l'aveva sempre respinto. L'anziano era un cliente della 'lucciola' La prostituta, una moldava 25enne, lotta tra la vita e la morte: è stata raggiunta da un colpo di pistola al volto. Il 75enne Pasquale Matarazzo, originario di Cosenza, è stato arrestato a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Gli inquirenti hanno scoperto che l'anziano aveva tentato più volte di convincere la moldava a sposarlo, ma lei le ha sempre risposto picche. L'atteggiamento della donna ha fatto infuriare il pensionato calabrese che, nelle ultime ore, ha preso la sua pistola ed ha fatto fuoco contro la prostituta, che ora è in prognosi riservata nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno. L'anziano vive a Diamante, in provincia di Cosenza ma ora si trova nel carcere di Lagonegro: dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio e porto abusivo d'arma da fuoco e ricettazione. Sono state diverse prostitute, amiche della moldava, a permettere agli inquirenti di fare luce sulla vicenda. Il 75enne era dapprima diventato cliente della 25enne; poi, ha iniziato a farle avances. La donna, però, lo ha sempre respinto. Pare che l'anziano avesse addirittura regalato un costoso anello alla ragazza come promessa di matrimonio. Lei, però, non l'accettò. Diverse volte il pensionato ha lasciato temporaneamente la sua Calabria per persuadere la lucciola e farla cedere. Niente. Lei non ha mai mollato. Purtroppo, i continui rifiuti delle avances sono costati cari alla donna, che è solita prostituirsi in località Ischitella. Dopo l'ennesimo rifiuto, l'anziano calabrese è stato accecato dall'ira e, dopo aver puntato la sua revolver sul volto dell'immigrata, ha fatto fuoco.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp