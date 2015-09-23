Home Spettacoli GRANDE FRATELLO 2015: GIOVEDI' SI PARTE, PRETE DIVENTATO TRANS TRA I CONCORRENTI

GRANDE FRATELLO 2015: GIOVEDI' SI PARTE, PRETE DIVENTATO TRANS TRA I CONCORRENTI

di Redazione 23/09/2015

Sta per iniziare una nuova edizione del 're' dei reality show, il Grande Fratello. Quest'anno ci saranno concorrenti particolari, come un frate diventato trans Tutto pronto, dunque, per l'inizio del Grande Fratello 14. Giovedì prossimo i concorrenti inizieranno la loro avventura nella casa pià famosa ed osservata d'Italia. Per alcuni concorrenti, però, il reality è iniziato: oggi 4 persone hanno gareggiato nella casa fluttuante sul Lungotevere per accedere nella vera casa del Grande Fratello. L'unica che ha la sicurezza di entrare: Kevin, Roberto e Salvatore, invece, dovranno giocarsela. Chi riuscirà a raggiungere gli altri concorrenti del famoso reality? Si saprà entro la prima puntata. Una delle tante novità di quest'anno sarà l'angolo della tentazione. Spieghiamoci meglio. In sostanza, ci sarà un punto della casa dove i concorrenti verranno allettati perché proprio lì ci sarà il montepremi finale. Tra i concorrenti dell'edizione 2015 del Grande Fratello ci saranno i napoletani Luigi e Peppe, un ex obeso barese e un uomo che, in principio, voleva diventare prete; poi, però, ha deciso di cambiare sesso. Nel reality condotto da Alessia Marcuzzi ci sarà spazio anche per due gemelle: una di esse, però, non sa che tra i concorrenti ci sarà anche un suo ex fidanzato, che entrerà in scena più tardi. Calamiterà sicuramente l'attenzione, inoltre, un medico. Con questi presupposti, una cosa è certa: il Grande Fratello farà registrare nuovamente un boom di ascolti.

