Frosinone: auto si ribalta, muore 18enne Giancarlo Ruspantini

di Redazione 31/12/2015

Drammatico incidente stradale di fine anno. Siamo a Tecchiena, in provincia di Frosinone. L'auto su cui viaggiavano 4 ragazzi è uscita improvvisamente fuori strada e si è ribaltata. Il conducente, un giovane di 18 anni, è morto Non si conosce attualmente la ragione per cui la vettura sia uscita fuori strada. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri di Alatri e il personale del 118. Non c'è stato nulla da fare per il 18enne. Le 3 ragazze, invece, sono state immediatamente trasportate in ospedale: una di essere ha riportato gravi ferite ed attualmente lotta tra la vita e la morte. Secondo le prime informazioni, la ragazza più grave è stata trasportata al Policlinico Gemelli di Roma, dove i medici stanno facendo il possibile per salvarla. Pare abbia riportato un forte trauma cranico. Il tremendo incidente è avvenuto sulla Statale per Fiuggi, nelle vicinanze di un ufficio postale. Ignote, per ora le cause dell'incidente. Gli operatori del 118 hanno tentato di trasportare il 18enne all'ospedale Spaziani di Frosinone ma il ragazzo è morto in viaggio. I 4 ragazzi stavano rincasando dopo una serata di divertimento in un locale. Una serata con un drammatico epilogo. Il ragazzo che ha perso la vita si chiamava Giancarlo Ruspantini, un ragazzo che era diventato maggiorenne lo scorso 27 dicembre. La famiglia del giovane non poteva concludere il 2015 in un modo peggiore. La Fiat Punto su cui viaggiava Giancarlo è andata a sbattere contro una protezione laterale della strada e si è ribaltata. Il cuore del giovane ha cessato di battere poco dopo. I familiari e gli amici di Ruspantini non riescono ancora a credere che quel ragazzo solare ed allegro che, qualche giorno fa, aveva spento 18 candeline non ci sia più. Una tremenda fine dell'anno per i parenti del 18enne e per tutti quelli che lo conoscevano. Un'altra giovane vita strappata alla famiglia e agli amici da un incidente stradale.

