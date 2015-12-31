Mika visita campo profughi libanese: artista poliedrico e solidale

Mika, nonostante la fama e il denaro, non dimentica le origini. Lo ha dimostrato spesso, anche di recente. Il cantautore, infatti, ha visitato un campo profughi in Libano, nazione da cui è dovuto scappare 21 anni fa a causa della guerra

"Questo viaggio in Libano è diverso da tutti quelli che ho fatto fino adesso".

Non solo, dunque, concerti, disco, autografi enella vita di Mika, al secolo Michael Holbrook Penniman Junior, ma anche molta filantropia e voglia di farle persone meno fortunate, gli afflitti, chi scappa dai conflitti. L'artista è tornato inin veste di sostenitore dell'UNHCR, organizzazione che si batte per migliorare la vita dei rifugiati, ed ha visitato il campo profughi che accoglie da oltre 4 anni più di un milione diprovenienti dalla Siria. Mika aveva reso noto, su, a tutti i suoi ammiratori che si sarebbe recato presto nel campo profughi libanese:Veramente un bel gesto quello di Mika che, ancora una volta, ha dimostrato di non essere solo un cantautore talentuoso e poliedrico ma anche una persona dal cuore d'oro. L'artista, classe 1983, ha recentemente inciso assieme al rapperla canzone "Beautiful Disaster", che svetta da tempo nelle classifiche dei singoli più venduti.