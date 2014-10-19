Frosinone: sacerdote contromano in autostrada, tragedia evitata

Tanti automobilisti che si trovavano in un tratto dell'autostrada Roma-Napoli, precisamente poco prima del casello di Anagni, hanno rischiato grosso, visto un anziano sacerdote, per cause da accertare, viaggiava contromano con la sua Opel Agila.

Il religioso ha raccontato agli uomini della Polizia stradale di Frosinone di essersi stupito per il fatto che gli altri automobilisti gli accendevano i lampeggianti e suonavano. Poi ha capito l'errore. Un conoscente lo ha riportato a casa. Per fortuna, l'episodio ha avuto un lieto fine ma poteva trasformarsi in una tragedia. senza provocare incidenti. La sua Opel Agila è stata bloccata dagli agenti dopo le numerose segnalazioni degli automobilisti in transito, tutti riusciti a evitare l'impatto.