Tim Hauser si è spento: cardine dei Manhattan Transfer, aveva 72 anni

19/10/2014

Lutto nel mondo della musica. Nelle ultime ore è morto il leader dei Manhattan Transfer, Tim Hauser, per un infarto. Aveva 72 anni.

Hauser era veramente innamorato della musica ed aveva sempre cercato di mescolare le sue passioni, il jazz, il pop e lo swing. Nel momento in cui ha accusato un malore al cuore, Tim Hauser si trovava negli Usa, precisamente in Pennsylvania, assieme agli membri della band.

"E' stato un visionario. Abbiamo trascorso insieme più di 40 anni cantando e facendo musica, viaggiando per il mondo e condividendo momenti speciali", hanno dichiarato Alan Paul, Cheryl Bentyne, e Janis Siegel dopo la morte del loro amico e collega.

