FS presenta la lista nera dei treni pericolosi: “Senza polizia cancellate queste 15 tratte”

di Redazione 17/06/2015

Dopo il vertice tra il gruppo delle Ferrovie dello Stato ed i sindacati, è stato compilato un elenco di linee ferroviarie, ad alto rischio di aggressione, che dal prossimo 26 giugno potrebbero essere cancellate, qualora non verrà garantita la presenza di forze dell'ordine a bordo. Come fanno sapere i ferrovieri infatti: “I passeggeri senza biglietto talvolta si ribellano e se chiediamo i documenti danno in escandescenza”. 7 le regioni coinvolte: Piemonte, Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Campania. Tra le tratte pericolose: Nettuno-Roma Termini delle 6.58 e delle 17.42, Napoli-Roma Termini delle 6.22, Sapri-Napoli delle 12.55, Torino-Cuneo delle 17.25 e il ritorno delle 19.24, Torino-Ventimiglia delle 6.25, Bologna-Venezia delle 21.20, Venezia-Trieste delle 6.41, Firenze-Arezzo delle 7.08, Firenze-Viareggio delle 7.53, Piacenza-Ancona delle 18.52, La Spezia-Sestri Levante delle 10.06, Ventimiglia-Milano delle 4.40 e Sestri Levante-Savonadelle 10.50. Michela Galli

