Massimo Di Cataldo festeggia 20 anni di carriera allo Studio 35 di Roma

di Redazione 17/06/2015

Fine di un incubo Dopo un brutto periodo della sua vita, Massimo Di Cataldo torna a sorridere. Tra qualche giorno, precisamente il 20 giugno, il cantautore romano festeggerà 20 anni di carriera allo Studio 35 di Roma, nel quartiere Testaccio. Durante lo show verrà proiettato anche il video di "Un'emozione fantastica", brano che Massimo ha dedicato all'amicizia. "Un'emozione fantastica": nuovo brano "Nonostante le difficoltà che tutti affrontiamo, i valori e i sentimenti importanti come l'amicizia restano un forte sostegno per le persone ed è agli amici che mi sono stati vicini nei momenti più duri che dedico questa mia nuova canzone", ha asserito Di Cataldo. Nel videoclip di "Un'emozione fantastica" c'è anche Miss Italia 2014, Clarissa Marchese. Il brano è un inno all'amicizia, scritto dall'artista per ricordare che gli amici veri non ti abbandonano mai nei momenti più difficili. Nuovo disco a fine giugno Di Cataldo, lo ricordiamo, venne accusato ingiustamente di percosse dall'ex compagna, che arrivò addirittura a denunciarlo. Alla fine il cantautore romano è stato riconosciuto innocente dai giudici ed ora può tornare al lavoro serenamente. "Un'emozione fantastica" sarà compreso nell'omonimo disco pieno di grandi successi, come "Schegge di luce", "Come sei bella" e "Se adesso te ne vai", che uscirà alla fine di questo mese.

