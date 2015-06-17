Home Attualità Momento di passione al College: dopo 2 anni finisce nei guai

di Redazione 17/06/2015

Uno studente 22enne statunitense in Massachusetts è finito nei guai, a causa delle dichiarazioni di una ragazza che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale da lui, 2 anni prima. I fatti denunciati risalgono infatti al 2012 quando il giovane, si sarebbe chiuso con lei nei bagni dell’Amherst College, ove i due avrebbero consumato un rapporto orale, ma solo dopo 2 anni la ragazza ha denunciato la violenza. Denuncia che poi, come fa sapere il “Metro”, si è trasformata in una condanna per lo studente, che nel 2013 è stato anche espulso dal College. Il 22enne ha sempre detto di non ricordare l’episodio in modo chiaro, perché aveva bevuto troppo ma ha comunque negato un possibile stupro. Oggi, dopo la sua condanna, il suo avvocato avrebbe scoperto delle prove che dimostrerebbero la sua innocenza. A scagionarlo ci sarebbe infatti un sms che la ragazza che lo ha accusato di violenza sessuale, avrebbe inviato ad un amico, ove avrebbe scritto: “Oh mio Dio, ho appena fatto qualcosa di stupido”. Messaggio, che dimostrerebbe chiaramente la compiacenza della studentessa e, che quindi, farebbe cadere l’accusa di violenza del 22enne. Michela Galli

