Fumare in gravidanza provoca schizofrenia bebè

di Redazione 27/05/2016

Si è detto più volte che fumare fa male. Ciò vale anche, e soprattutto, per le donne in gravidanza. I medici raccomandano alle fumatrici di stare alla larga dalle sigarette durante la gestazione perché il fumo fa male al feto e rischia di creare seri problemi al bimbo, dopo la nascita. Un nuovo studio non fa altro che confermare il fatto che il fumo di sigaretta danneggia il feto. In particolare, dalla ricerca pubblicata sull'American Journal of Psychiatry è emerso che i bimbi di mamme fumatrici rischiano di diventare schizofrenici. Ebbene sì, fumare in gravidanza aumenta del 38% il rischio che il bimbo possa ammalarsi di schizofrenia. I medici della Columbia University e i colleghi finlandesi, dopo aver esaminato alcuni campioni ematici prelevati da diversi volontari, hanno notato che l'elevata presenza nel sangue del bimbo della cotinina, un derivato della nicotina, fa aumentare notevolmente il rischio di schizofrenia. E' meglio che le donne lascino stare le 'bionde' durante la gravidanza, a meno che non vogliano rischiare di avere un figlio schizofrenico. Fumare in gravidanza non solo aumenta il rischio che il bimbo venga colpito da schizofrenia ma può causare numerosi disturbi e patologie spiacevoli. Innanzitutto, se la donna fuma in dolce attesa rischia di andare incontro a un parto prematuro; inoltre, i figli di donne fumatrici corrono il pericolo più degli altri di ammalarsi di tumore alla vescica e ai reni. Comunque è elevato anche il rischio di altre neoplasie. Rispetto alle madri non fumatrici, inoltre, per le tabagiste il rischio di distacco della placenta, e quindi del decesso del feto, è doppio. Un team di studiosi dell'istituto per la ricerca sul cancro di Heidelberg, in Germania, ha concluso, dopo ricerche accurate, che se le donne incinte riuscissero ad abbandonare le sigarette entro la 16esima settimana si potrebbero ridurre il 20% delle morti bianche e il 25% dei decessi fetali. Inoltre, se le mamme riescono ad abbandonare il vizio del fumo entro la 13esima settimana di gravidanza, i rischi diventano analoghi a quelli delle future mamme che non hanno mai toccato una 'bionda'. Schizofrenia e fumo durante la gestazione: un collegamento c'è, dunque, per gli studiosi americani e finlandesi. Per evitare ogni rischio, le future mamme dovrebbero riuscire ad eliminare le bionde durante la gravidanza. La schizofrenia è una grave malattia cerebrale che affligge l'1% della popolazione mondiale. Solitamente, i sintomi della patologia, come allucinazioni, deliri e sensazione di ascoltare voci strane, si presentano tra i 16 e i 30 anni. Raramente la schizofrenia si manifesta dopo i 45 anni.

