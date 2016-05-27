Home Home Belen e Stefano tornano insieme: pace fatta per il bene di Santiago?

di Redazione 27/05/2016

Quella formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino è senza dubbio la coppia più chiacchierata dello showbiz, soprattutto da quando i due, che hanno avuto un figlio (Santiago) insieme, hanno deciso di prendere strade diverse. Lei, iper impegnata (ora vuole anche lanciarsi nella politica, parteggiando per il candidato sindaco del centrodestra Parisi), lui concentrato sulla danza e su suo figlio. Eppure c'è chi giura che Stefano e Belen stanno ancora insieme. La soubrette argentina è stata infatti immortalata di recente nella casa del ballerino di Amici: si è intrufolata di notte nella casa e gli ha fatto addirittura la spesa. E' proprio finita, dunque, tra la titolare del 'Ricci' e De Martino? I due hanno preso veramente strade diverse? Il celebre rotocalco Chi ha rivelato che il ballerino di Amici e la Rodriguez si vedono nascostamente nella casa di lui, sia a Roma che a Milano. Diciamo più a Roma che a Milano, visto che Stefano passa gran parte del suo tempo nella Capitale a causa del suo impegno ad Amici. Pare che Belen, una notte, sia entrata in casa di Stefano con piante e fiori; non solo, gli avrebbe fatto anche la spesa. Poi, il giorno seguente, i due sono stati visti uscire in momenti diversi, forse per sviare i paparazzi. La Rodriguez e De Martino sono stati visti insieme, ultimamente, anche a Milano. Lei, però, è entrata nell'appartamento del ballerino assieme al figlio Santiago. Pare che Stefano viva nello stesso edificio, a Milano, dove furono paparazzati per la prima volta Gigi Buffon e Ilaria D'Amico. Se da un lato c'è chi è convinto di un riavvicinamento tra Belen e Stefano, dall'altro ci sono molti che ritengono 'morta e sepolta' la storia d'amore, sostenendo che lei si è già lasciata alle spalle la liaison, iniziando un nuovo percorso. La Rodriguez, forse, ha deciso di entrare in politica per dimenticare De Martino? Forse. Qualche giorno fa, la conduttrice di 'Pequenos Gigantes' ha organizzato un aperitivo elettorale nel suo rinomato ristorante milanese, il 'Ricci', dove è intervenuto nientemeno che il candidato sindaco del centrodestra, Stefano Parisi. L'interesse per la politica di Belen ha sorpreso molti, poiché lei stessa, tempo fa, aveva detto che mai avrebbe fatto politica, non avendo un bagaglio culturale giusto. Che ha fatto, si è laureata e specializzata subito? No, niente di tutto ciò: la soubrette ha escluso che riprenderà gli studi, quindi tenterà di fare carriera nel mondo della politica senza una laurea. Del resto, lei sa bene come emergere e spiccare il volo senza una cultura elevata!

