Furti in casa aumentano: svaligiato un appartamento ogni 2 minuti

Italia. Polo di santi, poeti, navigatori e... ladri. Nel Belpaese si registrano veramente tanti furti nelle abitazioni. Troppi. Nell'ultimo decennio si è registrato un aumento di oltre il 50% dei furti negli appartamenti italiani.

In sostanza, in Italia viene 'ripulita' una casa ogni 2 minuti. Ciò è allarmante. Il dato è contenuto in un report del Censis, che ha condotto un'indagine in merito. Le province in cui i topi d'appartamento spadroneggiano maggiormente sono quelle di Asti, Pavia e Torino. Escalation di furti, nell'ultimo decennio, anche a Milano, Firenze, Roma e Bologna.