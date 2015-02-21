Dubai, incendio Torch Tower: danni ingenti e tanta paura

Panico a Dubai, dove un incendio è scoppiato in uno dei grattacieli più alti del mondo, il Torch Tower. Non si conosce il motivo per cui le fiamme si sono sviluppate al 50esimo piano, propagandosi in 15 piani.

Le persone che si trovavano in quel momento nel grattacielo, impaurite, sono state evacuate. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente ed hanno domato le fiamme. L'episodio non ha fatto vittime, ma i danni sono ingenti.

"Ci sono stati tre allarmi antincendio nell’ultima settimana e tutti si sono rivelati falsi: anche stavolta pensavo fosse una falsa allerta ma poi ho sentito odore di fumo. Ho preso il portafoglio e, con mia moglie, siamo scappati giù", ha detto un uomo che vive con la sua famiglia al 59esimo piano.