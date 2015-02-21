"Meraviglioso Boccaccio", omaggio alla Toscana dei fratelli Taviani

I fratelli Taviani, dopo aver ottenuto grande successo con "Cesare deve morire", tornano con un film che calamiterà l'attenzione di tantissime persone, non fosse altro per il titolo: "Meraviglioso Boccaccio".

Stavolta Paolo e Vittorio Taviani si sono ispirati a uno dei più famosi e apprezzati capolavori della letteratura italiana: il Decamerone di Boccaccio. "Questo film è un grazie alla nostra terra. Siamo toscani. Boccaccio è per noi un compaesano con cui abbiamo convissuto. Ci ha camminato accanto per tanti anni. Già in un altro film avevamo usato una sua novella. Poi parlando degli orrori che ora ci sono nel mondo con persone vestite in arancione e nero che ne sgozzano altre, il problema della Libia, e questo clima che c’è oggi in Italia con il 40% degli elettori che hanno dichiarato che non voteranno perché c’è sofferenza, abbiamo pensato che la peste, in forme diverse, è tornata. Così ci è tornata in mente la peste di Boccaccio che credo mai sia stata rappresentata al cinema e a ciò si sono accumulate altre immagini, ricordi delle nostre nonne, della spagnola ad esempio. Le ragioni che ci hanno spinto a fare questo film ha fatto sì che ad un certo punto della lavorazione ci è sembrato di fare un film simile a 'Cesare deve morire'. Ma abbiamo costruito questa peste con sette ragazze che decidono di sopravvivere. Vogliono andare via e scelgono quindi di lasciare Firenze, e recarsi in questa villa", hanno asserito i celebri cineasti toscani.

Eccezionale il cast, che vanta attori del calibro di Vittoria Puccini, Kim Rossi Stuart, Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca.