Gabriel Garko: nessun 'ritocchino', parola di Francesco Testi

Polemiche sul nuovo volto del fascinoso attore Gabriel Garko dopo il suo intervento all'Arena di Massimo Giletti. Il viso di Gabriel non aveva rughe e sembrava un po' più gonfio. Le labbra, inoltre, erano più carnose. Indubbiamente l'attore si è sottoposto a 'ritocchini'.

La metamorfosi di Garko non è piaciuta a molti, tra cui la celebre blogger Selvaggia Lucarelli, che ha scritto ironicamente su Facebook: "Gabriel Garko e la sua metamorfosi da maschio a cougar".

C'è chi, però, difende l'attore piemontese. Francesco Testi, ad esempio, ha scritto: "Voglio dirvi ciò che penso sulle foto di Gabriel Garko che stanno impazzando sul web. Come sapete ho lavorato con lui ne L’onore e il rispetto 4 le cui riprese sono finite parecchi mesi fa. Ho rivisto Garko dopo molto tempo, esattamente sabato scorso, in occasione (purtroppo) di un funerale... La sua faccia era la stessa che aveva l’anno scorso. Se si ritraggono foto da un video in primo piano, è molto facile cogliere espressioni facciali improbabili o visi diversi dall’originale. La notorietà spesso è un’arma a doppia lama... Ci sono persone/giornalisti che non vedono l’ora di trovare l’occasione buona per metterti nel 'tritatutto' mediatico. Credo quindi che questa cosa parta da uno o più individui che, dietro cattiverie gratuite, mal celano grande invidia e gravi scompensi nella propria esistenza. Non so se condividete la mia opinione, ma spero proprio di sì".