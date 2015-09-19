Home Esteri Gay Sottosegretario Pentagono: Eric Fanning Nominato da Obama

Gay Sottosegretario Pentagono: Eric Fanning Nominato da Obama

di Redazione 19/09/2015

Decisione importante, che però farà parlare a lungo di sé, quella presa nelle ultime ore dal presidente americano Barack Obama, che ha designato un gay come sottosegretario all'Esercito Obama, con questa scelta, sottolinea la sua grande apertura verso i diritti dei gay, favorendo il loro ingresso nelle istituzioni americane. Il nuovo sottosegretario dell'Esercito si chiama Eric Fanning ed è un omosessuale dichiarato. Fannig ha grande esperienza in materia di difesa e sicurezza nazionale, avendo lavorato al servizio del Congresso e del Pentagono per un quarto di secolo. Eric Fanning è anche un fervente attivista gay e ciò rende la nomina una grande vittoria della comunità gay americana. Obama, del resto, ha più volte sottolineato la sua apertura al riconoscimento dei diritti gay, promettendo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione. L'amministrazione Obama ha recentemente modificato le politiche interne per garantire vantaggi agli omosessuali. Oggi molti gay rivestono incarichi importanti sia nell'ambito esecutivo che federale. Inoltre è stato eliminato il divieto agli omosessuali di far parte dell'esercito americano. Il Senato americano, comunque, deve ancora confermare la nomina di Fanning ma, salvo colpi di scena dell'ultimo momento, non ci dovrebbero essere problemi. "Eric vanta molti anni di provata esperienza e ricoprirà questo ruolo con un'eccezionale capacità di leadership", ha affermato Obama nel momento del conferimento dell'incarico ad Eric. "Sono certo che rafforzerà il nostro esercito, costruirà sulla tradizione migliore le basi dei nostri soldati per affrontare una nuova generazione di sfide". Così il numero uno del Pentagono, Ashton Carter, ha commentato la designazione di Eric Fanning.

