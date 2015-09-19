Home Musica CAMPOVOLO 2015: 150.000 FAN PER LIGABUE, EVENTO MEMORABILE

di Redazione 19/09/2015

Per festeggiare i suoi primi 25 anni di carriera, il rocker Luciano Ligabue ha voluto organizzare uno straordinario concerto al Campovolo (Reggio Emilia), che prenderà il via stasera, alle 20.30 Sono attese ben 150.000 persone al Campovolo, dove già sono radunati molti fan del Liga. Diversi supporter hanno trascorso la notte all'addiaccio. Mai, finora, nessun cantautore italiano era stato in grado di radunare così tanti fan con un evento. Il rocker di Correggio canterà, con la band originaria, tutti i brani compresi nel disco "Ligabue" (1990) tra cui "Bambolina e Barracuda" e "Piccola stella senza cielo". Il concerto inizierà alle 20.30 ma gli organizzatori hanno invitati i fan ad entrare entro le 16 per evitare problemi di qualsiasi tipo. I fan potranno ascoltare, oltre ai nuovi successi del Liga, anche brani mitici come "Marlon Brando è sempre lui", "Bar Mario" e "Sogni di rock ‘n’ roll". Intanto da qualche ora è in rotazione radiofonica "A modo tuo", singolo scritto da Ligabue che, tempo fa, era venuto alla ribalta perché interpretato da Elisa. Quello di stasera al Campovolo sarà il concerto più lungo della carriera di Ligabue, un 'unicum' per un rocker che sa sempre emozionare, rallegrare e commuovere. Forse non tutti sanno che per garantire una performance live impeccabile sotto ogni punto di vista, lo staff di Ligabue ha piazzato nel Campovolo un impianto audio da 2 milioni di watt creato proprio per l'occasione dalla RCF, azienda reggiana che in passato ha collaborato anche con artisti del calibro di Tony Bennett e Lady Gaga. Ligabue imbraccerà, dinanzi ai 150.000 fan che arriveranno al Campovolo, un modello speciale di Telecaster '72 Custom, su cui sono state disegnate le iniziali del rocker di Correggio. La splendida chitarra è stata realizzata da uno dei liutai più famosi e bravi al mondo, è stato Denis Galuszka, che è stato lodato da tantissimi cantautori.

