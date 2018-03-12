Home Anticipazioni Uomini e Donne Gemma Galani da dama del trono over a opinionista per Uomini e Donne?

A breve potrebbe arrivare il rovescio della medaglia per Tina Cipollari. Gemma Galgani da dama del trono over potrebbe diventare opinionista per Uomini e Donne... Uomini e Donne anticipazioni trono classico Nel corso di questa settimana il trono classico di Uomini e Donne sembra essersi particolarmente animato grazie alle vicende che vedono coinvolte Sara Affi Fella e Nilufar Addati. La tronista napoletana sembra essere sempre più vicino alla sua scelta, indirizzata verso Luigi Mastroianni che non ha più intenzione di fare grandi dimostrazioni lasciando che se la Sara in questo caso a convincerlo... Mentre Nilufar Addati continua a cercare un punto di contatto con Lorenzo Riccardi. Anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne però vedono come protagonista la nuova tronista, ovvero Tina Cipollari. Tina Cipollari contro Gemma Galgani: è tutto show? In questi anni abbiamo visto nascere il personaggio di Gemma Galgani alla ricerca dell'amore della vita, insieme alla storia con Giorgio. Per la dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne è stato lungo tira e molla che pare abbia fatto inviperire davvero Tina che sei scagliata contro Gemma Galgani. Non a caso sono diverse le puntate del trono over dove le due donne litigano quasi su tutto, tanto Tina Cipollari spesso si lascia andare in imitazioni esilaranti per il pubblico ma poco felici per la povera Gemma. In molti si sono sempre chiesti se l'atteggiamento messo in atto dalle due donne possa essere frutto di uno show realizzato per arrivare il trono over di Uomini e Donne, ma la stessa Maria De Filippi più volte dichiarato che la simpatia tra Tina e Gemma è reale senza alcuna finzione. Cosa succederebbe se Gemma diventasse opinionista e Tina nuova tronista? Tina Cipollari trono classico in attesa di corteggiatori Durante le ultime settimane la redazione di Uomini e Donne ha fatto sapere che da qualche tempo sono iniziati ufficialmente le selezioni per i corteggiatori di Tina Cipollari. L'opinionista dopo il divorzio da Kiko Nalli ha deciso di mettersi in gioco come tronista di Uomini e Donne e cercare quindi un nuovo compagno. Per la tronista Tina Cipollari però sembra che non saranno tempi facili, dato che Gemma Galgani ha ufficialmente chiesto alla redazione del programma di Maria De Filippi di diventare l'opinionista del trono classico... Lo scontro tra la dama e l'opinionista si trascinerà dunque durante le puntate del pomeridiano del trono classico?

