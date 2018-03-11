Home Home Temptation Island 2018 cast, Metto Gentili e Alessia Prete hanno detto si?

Temptation Island 2018 cast, Metto Gentili e Alessia Prete hanno detto si?

di Redazione 11/03/2018

Tutto sembra esser pronto per la selezione finale di Temptation Island 2018 cast. Sono diversi i nomi delle probabili coppie che potrebbero partecipare al reality show, anche se alcuni di voci danno per certa la partecipazione di una coppia del Grande Fratello. Matteo Gentili e Alessia Prete hanno detto si? Matteo Gentili Instagram Subito dopo la fine del Grande Fratello sono partite le scommesse su quanto potrebbe durare la coppia Alessia e Matteo fuori dalla casa... Osservando il profilo social Matteo Gentili Instagram sembrerebbe che i due ragazzi siano riusciti a costruire uno stabile equilibrio, nonostante l'attenzione mediatica. Il loro legame sembrerebbe dunque a prova di gossip, ma soprattutto a prova di Paola Di Benedetto, dato che Alessia Prete ha affermato di non aver nessun timore verso l'ex di Gentili, nonché nota come ex Madre Natura di Ciao Darwin. Le prove per Matteo Gentili e Alessia Prete però potrebbero non finire qui... Temptation Island puntate 2018 Al momento non è ancora stato reso noto quando saranno messe in onda le Temptation Island puntate. Sicuramente non troveremo Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni (Scusate l'ironia, ma in questo caso è cosa dovuta Ndr.), dunque, quali saranno le coppie che formeranno il tanto desiderato Temptation Island 2018 cast? I riflettori sembrano essersi accesi proprio su Matteo Gentili e Alessia Prete, che in questi giorni stanno vivendo felicemente l'inizio della loro storia d'amore, lontano dai riflettori delle telecamerine. Alessia e Matte: "Ci vogliamo tantissimo bene" Nonostante le varie news di gossip che vedono Alessia e Matteo come protagonisti assoluti, ecco qual è la verità circa il loro inserimento nel Temptation Islan cast. A chiarire tutto nel dettaglio, come riportato da Isa e Chia, è stato proprio Matteo Gentili: "Nessuno ci ha mai contattato per partecipare, ma se anche dovesse essere non parteciperemmo. Ci vogliamo tantissimo bene, e non andremo a fare quel programma. Non ci interessa speculare sul nostro amore, quindi Temptation no grazie".

